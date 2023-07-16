16.07.2023 07:30

16 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера, який з 2018 року носить нову назву – День бухгалтера та аудитора.

Дата Дня бухгалтера обрана не випадково – цього дня 1999 року було прийнято Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

До 2004 року свято відзначалося федерацією аудиторів та бухгалтерів України неофіційно, що дозволило підняти престиж професії, змусило представників державної влади по-новому поглянути на фахівців, усвідомити, що бухгалтерський облік – це не лише податкова звітність, а й основа для ухвалення управлінських рішень.

Указом Президента України від 18 червня 2004 року День бухгалтера було офіційно започатковано, і дату його святкування встановлено на 16 липня. А Указом Президента від 20 квітня 2018 року про внесення змін до цього документа свято стало іменуватися Днем бухгалтера та аудитора.

Також у третю неділю липня в Україні відзначається День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Цей день відзначають представники різних професій, кожна з яких так чи інакше пов'язана з чорною чи кольоровою металургією: доменники, сталевари, прокатники, ливарники, ковалі та багато інших. Своїм це свято вважають і гірники, які видобувають руду – необхідний компонент виробництва металу.

Також у цей день...

У 1054 відбувся розкол Християнської Церкви, в результаті якого остаточно відокремилися: римо-католицька церква на Заході і православна, з центром у Константинополі, – на Сході.

1841 – народився Володимир Крилов, засновник антропометрії, професор патологічної анатомії Харківського університету.

1928 – народився Роальд Амундсен, норвезький полярний дослідник.

1945 – в Аламогордо, штат Нью-Мексико, американці провели випробування першої атомної бомби.

1951 – опубліковано повість Дж. Селінджера «Над прірвою в житті».

1965 – урочисто відкрито тунель під найвищою горою Західної Європи – Монбланом.

1966 - Ерік Клептон, Джек Брюс і Джинджер Бейкер сформували першу супергрупу Cream. Саме цей блюз-роковий колектив запровадив довгі гітарні та барабанні соло в ускладненій музичній фактурі композицій, що прийшли на зміну невигадливим пісенькам. Музичний напрямок, сформований Cream, став домінуючим у наступні десять років.

1990 – відкрито останній супутник Сатурна – Пан, також відомий як Сатурн XVIII.

1990 – ухвалено Декларацію про державний суверенітет України.

2002 – у центрі Вашингтона відкрився унікальний музей, присвячений історії міжнародного шпигунства.

2010 – у Одесі відкрили Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.

Іменини відзначають: Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Никодим, Філіп.