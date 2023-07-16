16.07.2023 06:30

Гороскоп на 16 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День загрожує дратівливістю, причіпками, конфліктами та неуважністю. Рецепт успіху: більше позитивних думок та емоцій, відпочинку, розслаблення та спілкування з друзями.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну слід бути уважнішими і моторнішими: є шанс, що хтось із оточуючих перехопить у нього ініціативу. Ну а далі розвиток подій залежить вже від самого Овна: якщо він спокійно поступиться, то не виключено, що згодом шкодуватиме. Тож зірки радять Овну не розслаблятися та не здавати завойованих позицій. Будьте внутрішньо готові до того, щоб показати конкуренту зуби – якщо, звичайно, йому буде недостатньо ваших недвозначних дій та слів.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець не буде налаштований на трудові подвиги. Навпаки, він може відчувати занепад сил, і навіть термінові справи буде схильний робити недбало. День пройде у нього під гаслом: «Не відкладай на завтра те, що можна відкласти на післязавтра». Тож якщо у Тельця є можливість розслабитися, варто цією можливістю скористатися – працівник з нього все одно не найкращий, а от відпочити йому не завадить.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам буде непросто увійти до нормального ритму, але якщо їм все-таки вдасться це зробити, день пройде дуже продуктивно! Щоб налаштувати себе на потрібний лад, зірки радять Близнюкам з ранку прийняти контрастний душ і хоча б на якийсь час включити музику, що бадьорить. Це допоможе Близнюкам подолати апатію і дасть сьогоднішньому дню потрібний темп – енергійний, стрімкий та позитивний.

Рак (22 червня – 23 липня)

У справах Рак керуватиметься правилом: «Робота не вовк, у ліс не втече!». Він буде схильний до останнього тягнути, перш ніж приступити до вирішення якогось завдання. А коли, нарешті, приступить, на її реалізацію Раку знадобиться набагато більше часу і сил, ніж іншого дня. Швидше за все, Рак придумає привід відкласти на кілька днів те, що йому потрібне. І вірно! Другого дня у Рака це вийде краще.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву, швидше за все, доведеться вести власну гру, не посвячуючи в неї решту. Ситуація може вимагати від нього дотримуватися насамперед своїх інтересів, а інтереси інших будуть автоматично поставлені на другий план. Що ж, якщо вже так вийшло, Леву варто використати цей день з найбільшою вигодою для себе. Головне, щоб його гра була делікатною та тонкою, не опускаючись до рівня пліток та інтриг.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Думка про те, що щастя не в грошах, а в їх кількості може не давати Діві спокою. Цілий день вона здатна будувати плани свого збагачення. Зірки попереджають, що Діві не слід поспішати з втіленням цих грандіозних проектів у життя: нехай спочатку добре відлежаться. Швидше за все, ідеї збагачення, що спали на думку, будуть схожі на фантастичні мрії – тобто дуже далекі від того, що диктує реальність.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Найкращим режимом, в якому Терези зможуть існувати, буде авральний! Щоправда, самі собі вони навряд чи здатні його організувати. Зате якщо аврал на роботі або вдома раптом трапиться, Терези зуміють виявити всі свої приховані таланти, стрімко і чітко впораючись із величезним обсягом робіт. Якщо ж ситуація не вимагатиме від Терезів працювати на межі можливостей, їхній день пройде спокійно і навіть сонно – така вже особливість цього дня!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон ризикує щось втратити. Мова може йти і про цілком конкретні речі – наприклад, ручки, що таємниче зникла зі столу, або загублені документи, – і про більш серйозні, на кшталт втраченої вигоди або втрати репутації. Щоб уникнути неприємностей, зірки радять Скорпіонові бути зібраним і уважним, навіть незважаючи на те, що його день до цього, на жаль, зовсім не схиляє.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Протягом дня можливі будь-які сюрпризи: зірки попереджають Стрільця, що ситуація розвиватиметься непередбачувано. Люди, з якими Стрілець зустрінеться; питання, які йому доведеться вирішувати; ситуація, з якою він зіткнеться, навряд чи матимуть відношення до того, що було заздалегідь заплановано Стрільцем. І хоча сюрпризи можуть виявитися як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус», цей день внесе в життя Стрільця свіжий струмінь!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може зіткнутися з такою проблемою, як поверховість та безтурботність оточуючих. Люди навколо нього будуть схильні надто легко відкоситися до серйозних питань та приймати скоростиглі рішення. Навряд чи Козерогу вдасться змінити ситуацію та когось переконати. Єдине, що він може зробити, – це контролювати те, за що відповідає сам, особисто. І, звичайно ж, набратися терпіння – воно потрібне Козерогу як ніколи.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Час працює проти Водолія: весь день він здатний спізнюватися кудись. Відчуття, що він біжить, але не встигає, може стати візитною карткою цього дня. Чи йдеться про терміни здачі проекту, про запізнення на побачення чи про звичайний завал у домашніх справах, Водолію може здаватися, що ще трохи, і він все встигне... Але швидше за все, це буде самообман.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам слід мати на увазі – у суперечках може народитися все, що завгодно, але тільки не істина! А ось розжарити атмосферу довкола суперечки здатні так, що не те що на істину – на прості справи не залишиться сил. Зірки попереджають: оточуючі провокуватимуть Риб на те, щоб вони вступили до якогось диспуту, проте піддаватися цьому пориву не варто. Якщо ситуація вийде з-під контролю, на її виправлення Рибам знадобиться чимало часу, нервів та сил.