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16.07.2023  06:00   

Прогноз погоди в Харкові на 16 липня

У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 3.7 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, невеликий дощ, ймовірність опадів 34%. Температура повітря +23°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер північний, 5.3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 21%. Температура повітря +24°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 4.9 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

 
У народі цей день називається Маків, і з давніх часів вважається нещасливим. 
 
У цей день краще бути обережним і не починати ніякої справи. До цього часу повністю зріє і лісова, і садова суниця. 
 
Також у цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою: якщо вони в'ються колами, хороша погода гарантована на найближчі семеро діб.
 
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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