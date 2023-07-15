15.07.2023 21:00 Віталій Хінєвіч
Рецепт хрустких запечених кабачків "Фрі"
Запечені шматочки кабачка у формі картоплі фрі вийдуть хрусткими зовні та м'якими та ніжними всередині, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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50-70 мл соняшникової олії;
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2 середні кабачки або цукіні (800 г-1 кг);
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1 велике яйце;
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1/2 склянки сухарів для панірування;
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1/2 чашки тертого сиру пармезан;
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1 чайна ложка сушеного часнику;
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1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Крок 1
Помістіть решітку у верхню третину духовки та розігрійте до 180 градусів. Деко змастіть олією.
Крок 2
Кожен кабачок розріжте навпіл уздовж. Використовуйте маленьку ложку, щоб вийняти насіння, потім наріжте кабачки на смужки довжиною від 6 до 8 см і шириною 1,5-2 см, що формою нагадують картоплю фрі.
Крок 3
У середній мисці збийте яйце. В окремій тарілці змішайте сухарі, сир пармезан, сухий часник та чорний перець.
Крок 4
Додайте кабачки в миску з яйцем і перемішайте. Занурте кожен шматок кабачка в суміш сухарів, злегка притиснувши, щоб вони прилипли, потім перекладіть на підготовлене деко. Повторіть те ж саме з кабачками, що залишилися, і панірувальними сухарями, потім рясно збризкайте страву олією.
Крок 5
Запікайте близько 15 хвилин або поки картопля фрі з кабачків не стане м'якою і красиво підрум'яниться.
Крок 6
Подавайте кабачки гарячими, за бажанням із соусом.
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