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15.07.2023  21:00   Віталій Хінєвіч

Рецепт хрустких запечених кабачків "Фрі"

Запечені шматочки кабачка у формі картоплі фрі вийдуть хрусткими зовні та м'якими та ніжними всередині, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
  • 50-70 мл соняшникової олії;
  • 2 середні кабачки або цукіні (800 г-1 кг);
  • 1 велике яйце;
  • 1/2 склянки сухарів для панірування;
  • 1/2 чашки тертого сиру пармезан;
  • 1 чайна ложка сушеного часнику;
  • 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
 

Крок 1

Помістіть решітку у верхню третину духовки та розігрійте до 180 градусів. Деко змастіть олією.

Крок 2

Кожен кабачок розріжте навпіл уздовж. Використовуйте маленьку ложку, щоб вийняти насіння, потім наріжте кабачки на смужки довжиною від 6 до 8 см і шириною 1,5-2 см, що формою нагадують картоплю фрі.

Крок 3

У середній мисці збийте яйце. В окремій тарілці змішайте сухарі, сир пармезан, сухий часник та чорний перець.

Крок 4

Додайте кабачки в миску з яйцем і перемішайте. Занурте кожен шматок кабачка в суміш сухарів, злегка притиснувши, щоб вони прилипли, потім перекладіть на підготовлене деко. Повторіть те ж саме з кабачками, що залишилися, і панірувальними сухарями, потім рясно збризкайте страву олією.

Крок 5

Запікайте близько 15 хвилин або поки картопля фрі з кабачків не стане м'якою і красиво підрум'яниться.

Крок 6

Подавайте кабачки гарячими, за бажанням із соусом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати холодний болгарський суп таратор.
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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