Ворог завдавав ударів по Харківській області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.
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Беручись за будь-яку справу, подумайте про те, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. А то, може, й братися за нього не варто?
У Харкові з ранку та до самого вечора небо буде ясним. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
День українських миротворців Верховна рада України заснувала у 2013 році, він відзначається щороку 15 липня.
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