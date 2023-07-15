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15.07.2023  19:20   Віталій Хінєвіч

Ворог завдавав ударів по Харківській області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом доби ворог завдав авіаційного удару в районі Устинівки Харківської області. 
 
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Козача Лопань, Ветеринарне і Красне Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару.  Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Новомлинськ та Берестове  Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 15 липня російські військовослужбовці обстріляли село Колодязне Куп‘янського району. 
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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