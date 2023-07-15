15.07.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

За перше півріччя на Харківщині браконьєри наловили понад 600 кілограм риби

Підведено підсумки роботи Харківського рибоохоронного патруля за перше півріччя 2023 року, передає РЕДПОСТ .

За перше півріччя 2023 року державними інспекторами Харківського рибоохоронного патруля викрито 68 порушень природоохоронного законодавства, з яких 31 - грубі (ч. 4 ст. 85 КУпАП).

Також складено 25 протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), два протоколів - за ст. 90 КУпАП (порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України), 9 протоколів - за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та 1 протокол за ч.5 ст.85 (порушення Правил промислового рибальства).

Оформлено 7 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

«За даний період на порушників накладено 3 842 грн штрафів. Сума завданих збитків складає 3 190 898 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів рибпатрульні вилучили 624 кг водних біоресурсів. Також вилучено 5 плавзасобів, 75 од. заборонених знарядь лову.

Передано до суду для притягнення осіб до адміністративної відповідальності 25 справ. До підрозділів Національної поліції передано 16 матеріалів, за якими відкрито кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України», - повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Харківського рибоохоронного патруля Володимир Дриль.