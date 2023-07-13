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13.07.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Троє чоловіків у Харківській області незаконно рубали ліс

Чоловіки подрібнювали дерева та підготовлювали їх для вивезення з лісового насадження.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За допомогою бензопил зловмисники встигли спиляти 26 дерев порід акація, клен, ясен, берест.
 
Виявили злочин у Зачепилівському лісництві поблизу села Семенівка Красноградського району 12 липня близько 17:00 працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Красноградського РВП.
 
Поліцейські встановили особи порушників. Ними виявились безробітні місцеві мешканці 29, 35 та 43 років. 
 
Сума матеріального збитку встановлюється. 
 
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала «начфіна» колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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