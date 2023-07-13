13.07.2023 13:05 Віталій Хінєвіч
Троє чоловіків у Харківській області незаконно рубали ліс
Чоловіки подрібнювали дерева та підготовлювали їх для вивезення з лісового насадження.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
За допомогою бензопил зловмисники встигли спиляти 26 дерев порід акація, клен, ясен, берест.
Виявили злочин у Зачепилівському лісництві поблизу села Семенівка Красноградського району 12 липня близько 17:00 працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Красноградського РВП.
Поліцейські встановили особи порушників. Ними виявились безробітні місцеві мешканці 29, 35 та 43 років.
Сума матеріального збитку встановлюється.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що СБУ затримала
«начфіна» колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости