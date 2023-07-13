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13.07.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

СБУ затримала «начфіна» колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю-колаборантку у звільнених районах Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
Затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення.
 
У період тимчасової окупації міста вона очолила «управління фінансів» місцевої адміністрації рф. На цій «посаді» колаборантка запроваджувала «рубльову зону» в регіоні, а також - організувала фінансування «видатків» на потреби російських військ.
 
Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.
 
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
 
Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ліквідовано банду, яка під виглядом співробітників СБУ грабувала харків’ян.
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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