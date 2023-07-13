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13.07.2023  12:10   Віталій Хінєвіч

Харківські школярі стали призерами міжнародної олімпіади з математики

Харківські школярі вибороли три бронзові медалі на 64-й Міжнародній математичній олімпіаді, яка проходила 2-13 липня у місті Чіба (Японія).

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті освіти, у ній взяли участь представники 112 країн. Україну представляли шість школярів, у тому числі троє - з Харкова. Усі вони стали призерами, виборовши одну срібну та п'ять бронзових медалей.
 
Треті місця посіли харків'яни Володимир Чуб (випускник Харківського академічного ліцею №45), Іван Бортновський (випускник Харківського ліцею №161 «Імпульс») та Ксенія Дроздова (випускниця Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Авторська школа Бойка»).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у школах міста Харкова підготували 51 укриття для впровадження комбінованої системи навчання з 1 вересня.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта
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