13.07.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

У харківських школах підготували 51 укриття

У школах міста Харкова підготували 51 укриття для впровадження комбінованої системи навчання з 1 вересня.



Харківська міська рада

Про це сьогодні, 13 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ще в процесі підготовки - 21 укриття.

«Це те, що ми робимо коштом міського бюджету. Також залучили спонсорів, наш соціально відповідальний бізнес, і до 1 вересня підготуємо загалом 85 укриттів, які, за результатами обстеження з ДСНС, відповідають необхідним нормам.

Вчитимемо дітей офлайн з дозволу та за бажанням батьків, для всіх інших буде організоване онлайн-навчання. Ми виважено підходимо до цього процесу», - наголосив мер Харкова.

Також Ігор Терехов повідомив, що через обстріли армією рф 50% шкіл у місті зруйновані. Над їх відновленням ведеться робота.