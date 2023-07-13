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13.07.2023  11:05   Віталій Хінєвіч

У харківських школах підготували 51 укриття

У школах міста Харкова підготували 51 укриття для впровадження комбінованої системи навчання з 1 вересня.


Харківська міська рада
Про це сьогодні, 13 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, ще в процесі підготовки - 21 укриття.
 
«Це те, що ми робимо коштом міського бюджету. Також залучили спонсорів, наш соціально відповідальний бізнес, і до 1 вересня підготуємо загалом 85 укриттів, які, за результатами обстеження з ДСНС, відповідають необхідним нормам.
 
Вчитимемо дітей офлайн з дозволу та за бажанням батьків, для всіх інших буде організоване онлайн-навчання. Ми виважено підходимо до цього процесу», - наголосив мер Харкова.
 
Також Ігор Терехов повідомив, що через обстріли армією рф 50% шкіл у місті зруйновані. Над їх відновленням ведеться робота.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки випускників Харкова здали НМТ на 200 балів.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта
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