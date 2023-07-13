13.07.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Верховній Раді пропонують зменшувати тюремне ув'язнення за читання книг

Завдяки кожній прочитаній книжці від терміну позбавлення волі відраховуватимуть 3 доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Верховну Раду України.

Повідомляється, що для такого пом'якшення існуватиме ліміт не більше 10 книжок на рік. Тобто через рік можна зменшити собі термін перебування у в'язниці на місяць.

Як йдеться у пояснювальній записці даного законопроєкту, метою даного законопроєкту є сприяння виправленню та ресоціалізації засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк осіб шляхом формування у них за допомогою читання спеціально підібраної літератури правильних духовних та моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення.

При прочитанні засудженою особою кожної нової книги з переліку літератури, затвердженого Міністерством юстиції України (державною мовою України, в паперовій або електронній формі), що підтверджується електронною системою, спеціально створеною для перевірки факту прочитання засудженими книг шляхом складання іспиту та обліку кількості книг, прочитаних кожною засудженою особою.

Строк призначеного такій особі покарання у виді позбавлення волі зменшується шляхом відрахування трьох діб. Кількість прочитаних книг, яка дає право на зменшення строку покарання у виді позбавлення волі, для кожної засудженої особи становить не більше десяти одиниць за один календарний рік.

Реалізація відповідних заходів покладається на адміністрацію колонії, в якій перебуває засуджена особа. В свою чергу, безпосередньо зменшення строку відбування покарання засудженій особі, якій призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку з діями, які підтверджують, що така особа стала на шлях виправлення за допомогою саморозвитку, здійснюється судом.