13.07.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники планово готують внутрішньобудинкові системи до опалювального сезону

Ремонтники Новобаварської ділянки управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» у рамках заходів щодо підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період завершили масштабні ремонти комунікацій у понад 280 будинках району, передає РЕДПОСТ .

Як розповіла сьогодні, 13 липня, провідний інженер Яна Кравцова, зокрема, замінили 250 метрів трубопроводів холодної води у будинку на вулиці Китаєнка, 8.

«За цією адресою провели капітальне оновлення внутрішньобудинкових систем, з повною заміною лежаків, стояків і навіть введення в будинок та регулюючого обладнання. Комунікації, що відслужили більше 50 років, замінили на сучасні, міцні і до того ж, простіші в експлуатації.

А всього з початку року в будинках, які ми обслуговуємо, переклали близько 2,5 км мереж холодного водопостачання та 500 метрів каналізаційних. Реконструкцію ведемо згідно з графіком та підготовку наших об'єктів закінчимо своєчасно», - зазначила Яна Кравцова.

За її словами, щодня майстри дільниці беруть у роботу понад 25 заявок, які надходять від споживачів, на усунення різних аварійних ситуацій. Усі звернення відпрацьовуються негайно, у день подання заявки.

«Забезпечити мешканців району якісними та безперервними послугами, а також мінімізувати виникнення аварійних ситуацій на комунікаціях, особливо в холодну пору року – ось головне завдання при підготовці наших об'єктів до осінньо-зимового періоду. Намагаємося виконати все заплановане в рамках цих заходів, адже це вигідно і нам, як стороні, що послуги подає, так і харків'янам, нашим споживачам», - підкреслила Яна Кравцова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у школах міста Харкова підготували 51 укриття для впровадження комбінованої системи навчання з 1 вересня.