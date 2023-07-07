07.07.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо холодний болгарський суп таратор
Це - не менш освіжаюча страва, ніж окрошка.
Як пише РЕДПОСТ
, наведена освіжаюча болгарська страва дуже швидко і легко готується і при цьому не поступається іншим холодним супам - окрошці або гаспачо. Цікаво, що перші його версії готували з водою та оцтом замість йогурту.
Болгарський холодний суп таратор
Продукти: на 4 порції:
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Йогурт без наповнювача 1 л
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Огірок 2 шт.
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Волоські горіхи 300 г
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Часник, зубчики 3 шт.
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Кріп, гілочка 3 г
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Цибуля зелена 5 г
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Зелень за смаком
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Сіль за смаком
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Перець чорний мелений за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Горіхи очистити від шкаралупи
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Нарізати ядра горіхів середніми шматочками.
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Часник очистити та пропустити через прес.
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Огірки вимити, обсушити та нарізати кубиками.
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Кріп та зелену цибулю помити, обсушити і дрібно нарізати.
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З'єднати підготовлені інгредієнти у мисці
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Посолити, поперчити
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Залити холодним йогуртом.
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Поставити в холодильник на годину.
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Перед подачею посипати подрібненою зеленню.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати яскраві тарталетки з полуницею.
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