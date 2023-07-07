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07.07.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо холодний болгарський суп таратор

Це - не менш освіжаюча страва, ніж окрошка.

Як пише РЕДПОСТ, наведена освіжаюча болгарська страва дуже швидко і легко готується і при цьому не поступається іншим холодним супам - окрошці або гаспачо. Цікаво, що перші його версії  готували з водою та оцтом замість йогурту.
 

Болгарський холодний суп таратор

 

Продукти: на 4 порції:

  • Йогурт без наповнювача 1 л
  • Огірок 2 шт.
  • Волоські горіхи 300 г
  • Часник, зубчики 3 шт.
  • Кріп, гілочка 3 г
  • Цибуля зелена 5 г
  • Зелень за смаком
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком

Покроковий рецепт приготування

  1. Горіхи очистити від шкаралупи
  2. Нарізати ядра горіхів середніми шматочками.
  3. Часник очистити та пропустити через прес.
  4. Огірки вимити, обсушити та нарізати кубиками.
  5. Кріп та зелену цибулю помити, обсушити і дрібно нарізати.
  6. З'єднати підготовлені інгредієнти у мисці
  7. Посолити, поперчити
  8. Залити холодним йогуртом.
  9. Поставити в холодильник на годину.
  10. Перед подачею посипати подрібненою зеленню.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати яскраві тарталетки з полуницею.

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Тэги:  рецепт, суп, таратор, йогурт, огірки, цибуля, сіль, перець
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