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07.07.2023  21:11   Дмитро Колонєй

Американське місто-побратим Харкова допомогло українським військовим

Українські військові у Харкові отримали автомобілі від міста Альбукерке.


Американське місто-побратим Харкова допомогло українським військовим
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Харків отримав від жителів міста-побратима Альбукерке (США) та громадської організації «SIKHS FOR ALL» два автомобілі, які були передані Збройним Силам України. Автомобілі необхідні захисникам для виконання бойових завдань.
 
Делегація з міста Альбукерке прибула до Харкова, щоб підписати меморандум про встановлення побратимських відносин. Під час офіційного візиту американські партнери зустрілася з представниками міської влади, бізнесу, освітніх установ та громадських організацій Харкова.
 
Отримали автомобілі від міста Альбукерке українські військові. Новини Харкова
 
Отримали автомобілі від міста Альбукерке українські військові. Новини Харкова
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  співробітництво, альбукерке, харків
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