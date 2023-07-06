06.07.2023 20:19 Дмитро Колонєй

Американці поділяться із харків'янами секретами успіху Кремнієвої долини

Харків'яни та візітери з США домовилися про розвиток співпраці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, під час зустрічі з делегацією з Альбукерке директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська заначила, що Харків має чітку стратегію розвитку. За її словами, до війни міжнародні кредитні рейтинги Харкова свідчили про те, що місто досягло високих економічних результатів, але війна вдарила по виробництву, ланцюжкам поставок, які розроблялися роками. Зараз бізнес повертається до міста, і міська влада консолідує всі зусилля, аби допомогти йому.

Америанці зацікавлені у розвитку харківського бізнесу. Так, генеральний директор Центральної торгової палати Кремнієвої долини США Харбір Бахтія повідомила, що делегація представників бізнесу з Харкова зможе в майбутньому відвідати Сполучені Штати, щоб ознайомитися з роботою великих компаній в Альбукерке, штаті Нью-Мексико і Кремнієвій долині.

В результаті учасники зустрічі домовилися розвивати співпрацю, обмінюватися ідеями та створити робочу групу у складі представників бізнесу та інвесторів.