06.10.2025 21:12 Дмитро Колонєй

Харків та Даллас продовжать співпрацю у гуманітарній сфері

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з директором міжнародної місії «Надія» Леонідом Регетою, який очолює українську діаспору в Техасі (США) і є старшимЯк повіжм пастором церкви «River of Life» у Далласі.



Мер Харкова розповів, що місто активно готується до опалювального сезону, однак ризики залишаються високими, і тому важливо посилювати міжнародну співпрацю.

«Попереду дуже важка зима. Але ми готуємося - ремонтуємо і відновлюємо. І дуже цінуємо, що поряд з нами залишаються наші друзі з Америки та Європи. Це дає нам сили рухатися вперед», - зазначив мер.

Леонід Регета передав харківським дітям подарунки від церкви «River of Life» та вручив Ігорю Терехову лист від мера Далласа Еріка Джонсона, який був глибоко вражений історією Харкова, зокрема ідеєю підземних шкіл.

Сторони домовилися продовжити співпрацю, в т. ч. в напрямках гуманітарної допомоги, підтримки дітей і розвитку партнерства між Харковом та Далласом.