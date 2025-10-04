04.10.2025 21:15 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Ми живемо на межі фронту, але залишаємося містом життя

Міський голова Ігор Терехов став єдиним мером з України, який долучився до міжнародного онлайн-заходу «Міста та прагнення миру», присвяченого 100-річчю дзвону «Марія Доленс» - символу миру.

Онлайн-зустріч відбулася сьогодні, 4 жовтня, в межах заходу «У діалозі за мир», організованого Фондом «Дзвін за загиблими» спільно з муніципалітетом Роверето - Містом миру, передає РЕДПОСТ.

Її головна тема - роль міст у вирішенні глобальних викликів.

Участь у дискусії також взяли мер Роверето Джулія Робол, мер Верони Даміано Томмазі та заступник мера Тренто Елізабетта Боццареллі. Вони презентували політику своїх адміністрацій, спрямовану на розвиток культури миру, прийому переселенців та соціальної інтеграції. Окрему увагу учасники заходу приділили війні в Україні, підкресливши важливість міжмуніципальної солідарності та гуманітарної підтримки.

Ігор Терехов подякував італійським громадам за допомогу Харкову та Україні. Він підкреслив, що без підтримки міжнародних партнерів місто не змогло б вистояти під постійними обстрілами. За словами мера, Харків доводить: навіть під ударами ворога можна залишатися містом, яке живе, працює й допомагає іншим.

«Хочу подякувати всім нашим партнерам, які стоять поруч з Україною. Дякую Італії та вашим містам! Дякую міжнародним організаціям, інституціям, асоціаціям. Дякую кожній країні й кожній громаді, які надсилають нам обладнання, будівельні матеріали, генератори, ліки. Дякую всім, хто розповідає світові про те, що відбувається з нами, і дає нам майданчики, щоб наш голос було почуто. Ви говорите про «міста як лабораторії миру», і Харків - яскравий приклад цього. Ми живемо на межі фронту, але залишаємося містом життя.

Нехай сьогодні сто ударів дзвону «Марія Доленс» прозвучать і за Харків, і за Україну, і за всіх, хто бореться за право жити у світі без війни», - зазначив Ігор Терехов.

«Марія Доленс», або Дзвін за загиблими, було відлито у 1925 році з бронзових гармат країн, що воювали у Першій світовій війні. Щовечора його сто ударів лунають з міста Роверето, нагадуючи світові про ціну миру й закликаючи до братерства між народами.

