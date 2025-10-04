    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Куп’янському районі через ворожий обстріл загинула жінка
04.10.2025  20:30   Віталій Хіневич

У Куп’янському районі через ворожий обстріл загинула жінка

57-річна жінка загинула під час обстрілу, коли йшла вулицею.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 4 жовтня близько 11:40 війська рф здійснили артилерійський обстріл села Гусинка Куп’янського району.
 
57-річна жінка, яка в цей час йшла вулицею, загинула.
 
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Надзвичайні події Ворог атакував 9 населених пунктів Харківщини: є поранені та руйнування 03.10 Надзвичайні події 13 тисяч свиней загинуло на Харківщині через атаку ворожого безпілотника 03.10 Надзвичайні події Минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 