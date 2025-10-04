04.10.2025 08:15 Віталій Хіневич

Про пожежі на Харківщині повідомили рятувальники

Протягом доби з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському, Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Вдень російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Борівської громади Ізюмського району.

На околиці села Піски-Радківські горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 500 м кв.

У селі Підлиман горіли трава та очерет на площі 1,5 га.

Також у селі Шипувате Куп’янського району зафіксовані влучання в лісосмугу, внаслідок чого виникла пожежа площею 2,5 га.

За добу ліквідовано 11 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 8,2 га.

Триває ліквідація 4 лісових пожеж на території Ізюмського району на загальній площі 54 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram