04.10.2025  08:15   Віталій Хіневич

Про пожежі на Харківщині повідомили рятувальники

Протягом доби з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському, Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області.
 
Вдень російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Борівської громади Ізюмського району. 
 
На околиці села Піски-Радківські горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 500 м кв. 
 
У селі Підлиман горіли трава та очерет на площі 1,5 га. 
 
Також у селі Шипувате Куп’янського району зафіксовані влучання в лісосмугу, внаслідок чого виникла пожежа площею 2,5 га.
 
За добу ліквідовано 11 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 8,2 га.
 
Триває ліквідація 4 лісових пожеж на території Ізюмського району на загальній площі 54 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області горіла господарська споруда та дах будинку.
 
