4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин, покликаний звернути увагу людства на проблеми решти мешканців планети Земля.





Святкування Дня тварин пов'язане з ім'ям святого Франциска Ассизького – покровителя священних тварин, якого шанують у католицьких країнах.



Всесвітній день захисту тварин вперше стали відзначати у 1931 році як спосіб привернути увагу до тяжкого стану вимираючих видів. З того часу цей день перетворився на день вшанування всіх тварин світу, незалежно від національності, релігії, віросповідання чи політичних поглядів тих, хто відзначає цей день.

Церковне та народне свято, традиції і заборони

У церковному календарі 4 жовтня вшановують єпископа Ієрофея Афінського, князя Володимира Ярославовича та Києво-Печерських ченців Елладія й Онисима. Цей день у народному календарі вважався важким і небезпечним: наші предки вірили, що саме 4 жовтня активізується нечиста сила, тому намагалися залишатися поруч із домівкою, не випасати худобу, не піднімати речі із землі та не приймати подарунки.



Традиційно дата була пов’язана з підготовкою до зими. Жінки займалися збором врожаю пізніх овочів і фруктів, квасили капусту та робили консервацію, тоді як чоловіки заготовляли дрова, ремонтували й утеплювали будівлі. Починався сезон осінніх ярмарків, де свої товари пропонували пасічники, теслярі та столяри.



4 жовтня вважали щасливим днем для вагітних жінок: вірили, що вони почуватимуться добре, а пологи, якщо настануть, пройдуть легко. Цей день також підходив для лікування хвороб породіль, зокрема маститу. Крім того, особливо вдалим він був для збору грибів, які сушили або маринували у великих бочках.



Разом із тим у народі існували застереження. У цей день не радили вирушати в ліс, гори чи інші дикі місця, оскільки підвищувався ризик заблукати, зустріти хижих тварин або отримати травму. Не можна було сваритися, згадувати старі образи чи вступати в суперечки навіть через дрібниці — це могло зіпсувати стосунки з близькими. Також небажано приймати подарунки від чужих людей або кликати їх у гості.



Вважалося, що 4 жовтня невдалий день для весілля, романтичних стосунків та укладання шлюбів. Не рекомендувалося позичати гроші чи речі, бо повертати їх боржник не поспішатиме. Таким чином, дата мала подвійний характер: сприятливий для домашніх справ і сімейного добробуту, але небезпечний у мандрах, суперечках і фінансових питаннях.

Також цього дня

1582 року папа римський Григорій XIII оголосив, що наступного дня буде не 5, а 15 жовтня. Таким чином, в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) був замінений на григоріанський (новий стиль).



1675 – знаменитий голландський фізик Христиан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.



1812 (21 вересня за ст. ст.) – в Криму заклали Нікітський ботанічний сад.



1883 – вперше вирушив у рейс «Східний експрес», що з'єднав Османську імперію з Західною Європою.



1890 – у Львові створено Русько-Українську Радикальну Партію – першу українську політичну партію.



1895 – народився Бастер Кітон, американський комедійний актор, який знявся у фільмах «Генерал», «Цей божевільний, божевільний світ», «Сансет-бульвар».



1911 - у Лондоні пущений в дію перший у світі ескалатор.



1946 – народилася Сьюзан Сарандон (справжнє ім'я Сюзан Абігейл Томалін), американська актриса, володарка "Оскара" ("Атлантик-сіті", "Засуджений до смерті йде", "Клієнт").

1959 – було запущено космічний апарат «Місяць-3», який вперше сфотографував зворотний бік Місяця.



1999 – у США створено центр нагляду та контролю за злочинністю в Інтернеті. Обов'язок нового центру – виявлення результатів діяльності хакерів у мережі та подальше оперативне повідомлення банків та фінансових інститутів про наявність загрози, що походить від хакерів.



2002 – у Харкові на території Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди було відкрито пам'ятник першій вчительці. Скульптура виготовлена ​​з бронзи та граніту та зображує вчительку з книгою в руці, поряд з якою за партою сидить учениця.

Іменини відзначають

Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихін, Яків.