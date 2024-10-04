04.10.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Цей день ідеальний для творчості та кохання, але не для рутинної роботи. Ви можете легко піддатися емоціям через компліменти або жартівливі зауваження. Ідеї, що прийдуть сьогодні, будуть цінними, проте реалізувати їх краще пізніше.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Настає переломний момент для Овна! Незабаром відкриються нові горизонти, але зміни прийдуть лише, якщо Овен сам до них прагне. Можна подумати про зміну роботи або місця проживання. Час ризикнути та експериментувати!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Справи Тельців впевнено підуть у гору! Це стосується фінансів та побутових питань. А в процесі їхнього вирішення Тільці зможуть завести корисні знайомства.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки, сьогодня ви самі ковалі свого щастя. Тож якщо Близнюки мають амбітний, націлений у майбутнє план, – саме час почати діяти!

Рак (22 червня – 23 липня)

Ракам супроводжуватиме творча іскра. Навчання та наукова праця, винахідництво, реклама, маркетинг – практично в будь-якій галузі Рак здатний проявити себе, привнісши свіжий струмінь креативу.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Львів чекають на яскраві фантазії, які з успіхом замінять приємні дрібниці повсякденності. Вночі Лев здатний бачити фантастичні сни, а вдень мріяти наяву.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У житті Діви може розпочатися новий етап. Зірки радять не противитися тому, що відбувається, і не відмовлятися від пропозицій, що надходять, під надуманими приводами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам займатися лише тим, що їм самим цікаво, – інші проекти у них все одно приречені на провал. А спроба чинити на них тиск, вимагаючи виконання зобов'язань, може скінчитися бунтом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде впевнений у своїх діях та схильний до останнього стояти на своєму. Завдяки цьому він здатний багато чого досягти, проте зірки радять йому звернути увагу на відносини з оточуючими: вони далекі від ідеалу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Все, з чим Стрілець буде торкатися сьогодня, він здатний забарвлювати в яскраві кольори. Зірки наділяють його натхненням і творчою жилкою, причому ці якості Стрілець здатний застосувати навіть у рутинних і нудних справах.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг ризикує з головою потонути в рутині! І якщо Козеріг не вирветься із замкнутого кола, то присвятить текучці весь день. Зірки радять вирішувати питання поступово – намагаючись зробити все одразу вони просто витратить час та сили.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолії може прокинутися критик. Водолію може здаватися, що його зауваження змусять оточуючих засоромитися та виправити помилки, проте насправді критика здатна стати джерелом конфліктів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам зірки радять виявляти обережність у всьому, за що б вони не взялися. Ймовірно, що їхні дії принесуть прямо протилежний результат. Отже, найправильнішим рішенням буде по можливості перенести вирішення важливих завдань.