04.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 жовтня

Ясним небо у Харкові буде недовго, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 18 – 20° тепла.

Народні прикмети

багато свіжих кротових нір на полі чи в саду означає швидке потепління;
якщо вдень стоїть холод, а ввечері раптово теплішає – скоро погода зіпсується;
береза жовтіє з верхівки – весна буде ранньою, а якщо знизу – весна затримається;
коли в лісі мало грибів, це прикмета ранньої й сніжної зими;
якщо кури почали линяти – незабаром стане тепліше;
північний вітер у цей день провіщає сувору морозну зиму;
червоне небо на заході сонця обіцяє вітряну погоду;
високі мурашники вказують на холодну та довгу зиму.

