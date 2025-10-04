Прогноз погоди у Харкові на 4 жовтня

Ясним небо у Харкові буде недовго, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 18 – 20° тепла.
багато свіжих кротових нір на полі чи в саду означає швидке потепління;
якщо вдень стоїть холод, а ввечері раптово теплішає – скоро погода зіпсується;
береза жовтіє з верхівки – весна буде ранньою, а якщо знизу – весна затримається;
коли в лісі мало грибів, це прикмета ранньої й сніжної зими;
якщо кури почали линяти – незабаром стане тепліше;
північний вітер у цей день провіщає сувору морозну зиму;
червоне небо на заході сонця обіцяє вітряну погоду;
високі мурашники вказують на холодну та довгу зиму.
Цей день ідеальний для творчості та кохання, але не для рутинної роботи. Ви можете легко піддатися емоціям через компліменти або жартівливі зауваження. Ідеї, що прийдуть сьогодні, будуть цінними, проте реалізувати їх краще пізніше.
Щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин, покликаний звернути увагу людства на проблеми решти мешканців планети Земля.
