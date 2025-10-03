03.10.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Пряний зігріваючий пунш: ром, чорний чай та каркаде
Варіація класичного рецепту із насиченим смаком.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт - ідеальний спосіб зігрітися у прохолодний вечір. Багатий аромат рому у поєднанні з терпкістю чорного чаю та приємною кислинкою каркаде, доповнений пряними нотками кардамону та гвоздики, створює по-справжньому затишний та розслаблюючий напій.
Пунш з ромом, чорним чаєм та каркаде
Інгредієнти:
-
Ром – 170 мл
-
Вода – 370 мл
-
Цукор – 1,5 ст.
-
Лимон – 1/2 шт.
-
Чорний чай – 1 год.
-
Каркаде – 1 ст.
-
Кардамон – 3 коробочки
-
Гвоздика – 3 бутони
Покроковий рецепт приготування
-
Змішати чорний чай, каркаде, коробочки кардамону та бутони гвоздики в ємності.
-
Залити суху суміш гарячою водою (370мл).
-
Дати настоятись протягом 20 хвилин.
-
Нарізати кілька тонких часточок лимона (для подачі).
-
З частини, що залишилася, вичавити сік.
-
Процідити чайний настій через дрібне сито чи марлю, щоб видалити всі спеції та заварку.
-
У каструлі змішати проціджений настій, ром, вичавлений лимонний сік і цукор.
-
Поставити каструлю на слабкий вогонь.
-
Проварити пунш протягом 10 хвилин, не доводячи до кипіння.
-
Розлити гарячий пунш кружками.
-
Прикрасити нарізаними часточками лимона.
Комментариев: 0