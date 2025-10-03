    
03.10.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Пряний зігріваючий пунш: ром, чорний чай та каркаде

Варіація класичного рецепту із насиченим смаком.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт - ідеальний спосіб зігрітися у прохолодний вечір. Багатий аромат рому у поєднанні з терпкістю чорного чаю та приємною кислинкою каркаде, доповнений пряними нотками кардамону та гвоздики, створює по-справжньому затишний та розслаблюючий напій.
 

Пунш з ромом, чорним чаєм та каркаде

 

Інгредієнти:

  • Ром – 170 мл
  • Вода – 370 мл
  • Цукор – 1,5 ст.
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Чорний чай – 1 год.
  • Каркаде – 1 ст.
  • Кардамон – 3 коробочки
  • Гвоздика – 3 бутони
Покроковий рецепт приготування

  1. Змішати чорний чай, каркаде, коробочки кардамону та бутони гвоздики в ємності.
  2. Залити суху суміш гарячою водою (370мл).
  3. Дати настоятись протягом 20 хвилин.
  4. Нарізати кілька тонких часточок лимона (для подачі).
  5. З частини, що залишилася, вичавити сік.
  6. Процідити чайний настій через дрібне сито чи марлю, щоб видалити всі спеції та заварку.
  7. У каструлі змішати проціджений настій, ром, вичавлений лимонний сік і цукор.
  8. Поставити каструлю на слабкий вогонь.
  9. Проварити пунш протягом 10 хвилин, не доводячи до кипіння.
  10. Розлити гарячий пунш кружками.
  11. Прикрасити нарізаними часточками лимона.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати хрустку рибу в духовці.
 
