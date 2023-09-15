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15.09.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо гарячий шоколад по-мексиканськи

Саме древні індіанські племена Мексики стали першовідкривачами шоколаду.

Як приготувати гарячий шоколад по-мексиканськи
 
Як пише РЕДПОСТ, гіркий напій індіанці пили холодним, будучи впевненими, що він джерело мудрості і підвищує потенцію, якою особливо славився останній імператор ацтеків Моктесума, який пив на день по 50 філіжанок чоколатля, який, за його словами, молодить тіло і просвітлює розум. Від нього напій дізнався ватажок конкістадорів Ернан Кортес та Іспанія. А 1606 року його вкрав італійський мандрівник Антоніо Карлетті. Завдяки йому какао стало відомо у всіх країнах Європи. Цукор у какао почали додавати наприкінці XVI ст. Особливість мексиканського вживання шоколаду – широке додавання спецій до складу напою, включаючи перець. Розкішний, насичений і такий простий напій, що зігріває, який ідеальний для холодів.

Гарячий шоколад по-мексиканськи

 Як приготувати гарячий шоколад по-мексиканськи

Продукти:

  • 0,5 л води
  • 200 г гіркого шоколаду;
  • 0,5 чайної ложки кукурудзяного борошна;
  • цукор до смаку;
  • ванілін, кориця, кардамон, перець, аніс, м'ята - за смаком;
  • дрібка солі.

Як приготувати гарячий шоколад по-мексиканськи

Покроковий рецепт приготування

  1. Взяти гіркий шоколад із вмістом какао не нижче 65%.
  2. Шматочки шоколаду подрібнити для найкращого розчинення.
  3. Нагріти шоколад з водою на водяній бані.
  4. Коли шоколад розплавиться, додати цукор, спеції, сіль.
  5. Перемішати до повного розчинення кристалів солі та цукру.
  6. Кукурудзяне борошно розвести в невеликій кількості холодної води.
  7. При інтенсивному помішуванні влити посуд з шоколадом.
  8. Проварити, помішуючи, до загусання маси.
  9. Розлити шоколад по філіжанках,
  10. Подавати зі склянкою холодної води.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати справжній яблучний оцет із соку.
 
Тэги:  рецепт, напій, шоколад, борошно, ванілін, кориця, кардамон, перець, аніс, м'ята
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