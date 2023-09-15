15.09.2023 21:35 Дмитро Колонєй
Готуємо гарячий шоколад по-мексиканськи
Саме древні індіанські племена Мексики стали першовідкривачами шоколаду.
Як пише РЕДПОСТ
, гіркий напій індіанці пили холодним, будучи впевненими, що він джерело мудрості і підвищує потенцію, якою особливо славився останній імператор ацтеків Моктесума, який пив на день по 50 філіжанок чоколатля, який, за його словами, молодить тіло і просвітлює розум. Від нього напій дізнався ватажок конкістадорів Ернан Кортес та Іспанія. А 1606 року його вкрав італійський мандрівник Антоніо Карлетті. Завдяки йому какао стало відомо у всіх країнах Європи. Цукор у какао почали додавати наприкінці XVI ст. Особливість мексиканського вживання шоколаду – широке додавання спецій до складу напою, включаючи перець. Розкішний, насичений і такий простий напій, що зігріває, який ідеальний для холодів.
Гарячий шоколад по-мексиканськи
Продукти:
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0,5 л води
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200 г гіркого шоколаду;
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0,5 чайної ложки кукурудзяного борошна;
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цукор до смаку;
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ванілін, кориця, кардамон, перець, аніс, м'ята - за смаком;
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дрібка солі.
Покроковий рецепт приготування
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Взяти гіркий шоколад із вмістом какао не нижче 65%.
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Шматочки шоколаду подрібнити для найкращого розчинення.
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Нагріти шоколад з водою на водяній бані.
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Коли шоколад розплавиться, додати цукор, спеції, сіль.
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Перемішати до повного розчинення кристалів солі та цукру.
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Кукурудзяне борошно розвести в невеликій кількості холодної води.
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При інтенсивному помішуванні влити посуд з шоколадом.
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Проварити, помішуючи, до загусання маси.
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Розлити шоколад по філіжанках,
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Подавати зі склянкою холодної води.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
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