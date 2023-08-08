08.08.2023 23:05 Дмитро Колонєй
Готуємо освіжаючий коктейль "Мохіто"
Рецепт класичного та безалкогольного напою, який буде чудовим помічником у боротьбі зі спекою
Як пише РЕДПОСТ
, цей коктейль, винайдений або піратами, або Ернестом Хемінгуеєм, можна дуже просто приготувати вдома. Інгредієнти можна знайти у будь-якому супермаркеті. Готуємо два варіанти – з ромом та безалкогольний.
Що варто врахувати
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У традиційному варіанті лимона немає. Але у деяких рецептах його додають. Але це справа смаку.
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У класичному варіанті використовується тростинний цукор через карамельний присмак, але можна застосувати і буряковий.
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Необхідно простежити, щоб цукор розчинився, інакше потім хрумтітиме на зубах у коктейлі.
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Подрібнений лід повинен бути сухий, тому не треба застосовувати блендер.
Коктейль "Мохіто"
Продукти
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Лайм – 3 шт.
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Цукор очеретяний або звичайний цукор – 4 ч. л.
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М'ята свіжа - 20-24 листочки
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Ром білий (для алкогольного коктейлю) – 50 мл
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Вода газована
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Лід
Покроковий рецепт приготування
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Взяти один лайм, покатати його по столу, щоб з нього простіше було вичавити сік,
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Розрізати лайм на дві половини.
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Два лайми, що залишилися, нарізати кружальцями.
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Вибрати 2 кружки і зробити на них надріз до середини - для прикраси коктейлю.
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Кружки лайма, що залишилися, розрізати на 2 частини.
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Взяти 2 келихи, насипати в них по 2 чайні ложки цукру.
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Витиснути в кожен келих сік половини лайма.
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Перемішати, поки цукор не розчиниться
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Перекласти кригу в пакет.
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Розподілити рівномірно та подрібнити її.
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Додати в кожен з келихів по 10-12 листків м'яти.
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У кожен келих треба додати по 6 шматочків лайма.
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Засипати в келихи колоту кригу, бажано робити це не до країв, щоб потім можна було акуратно перемішати коктейль.
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До алкогольного мохіто додати 50 мл білого рому (наприклад, ром Бакарді).
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Перемішати вміст келиха, намагаючись підняти з дна сік лайма із цукром.
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Викласти в келихи лід до верху.
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Заповнити їх газованою водою.
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Прикрасити коктейль "Мохіто" гілочкою м'яти та скибочкою лайма.
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Подати мохіто відразу після приготування.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат із куркою та персиками.
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