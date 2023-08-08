08.08.2023 23:05 Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий коктейль "Мохіто"

Рецепт класичного та безалкогольного напою, який буде чудовим помічником у боротьбі зі спекою

Як пише РЕДПОСТ , цей коктейль, винайдений або піратами, або Ернестом Хемінгуеєм, можна дуже просто приготувати вдома. Інгредієнти можна знайти у будь-якому супермаркеті. Готуємо два варіанти – з ромом та безалкогольний.

Що варто врахувати

У традиційному варіанті лимона немає. Але у деяких рецептах його додають. Але це справа смаку.

У класичному варіанті використовується тростинний цукор через карамельний присмак, але можна застосувати і буряковий.

Необхідно простежити, щоб цукор розчинився, інакше потім хрумтітиме на зубах у коктейлі.

Подрібнений лід повинен бути сухий, тому не треба застосовувати блендер.

Коктейль "Мохіто"

Продукти

Лайм – 3 шт.

Цукор очеретяний або звичайний цукор – 4 ч. л.

М'ята свіжа - 20-24 листочки

Ром білий (для алкогольного коктейлю) – 50 мл

Вода газована

Лід

Покроковий рецепт приготування

Взяти один лайм, покатати його по столу, щоб з нього простіше було вичавити сік, Розрізати лайм на дві половини. Два лайми, що залишилися, нарізати кружальцями. Вибрати 2 кружки і зробити на них надріз до середини - для прикраси коктейлю. Кружки лайма, що залишилися, розрізати на 2 частини. Взяти 2 келихи, насипати в них по 2 чайні ложки цукру. Витиснути в кожен келих сік половини лайма. Перемішати, поки цукор не розчиниться Перекласти кригу в пакет. Розподілити рівномірно та подрібнити її. Додати в кожен з келихів по 10-12 листків м'яти. У кожен келих треба додати по 6 шматочків лайма. Засипати в келихи колоту кригу, бажано робити це не до країв, щоб потім можна було акуратно перемішати коктейль. До алкогольного мохіто додати 50 мл білого рому (наприклад, ром Бакарді). Перемішати вміст келиха, намагаючись підняти з дна сік лайма із цукром. Викласти в келихи лід до верху. Заповнити їх газованою водою. Прикрасити коктейль "Мохіто" гілочкою м'яти та скибочкою лайма. Подати мохіто відразу після приготування.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат із куркою та персиками.