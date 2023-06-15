15.06.2023 21:55 Рита Парфенова
Готуємо домашній квас для окрошки
Квас – дуже популярний освіжаючий напій, який можна випити у спеку або використовувати як основу для окрошки.
Як зробити квас в домашніх умовах, РЕДПОСТ розповідає з посиланням на українського ресторатора Євгена Клопотенка.
Інгредієнти
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хліб бородинський - 400 г
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цукор - 70 г
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дріжджі (живі) - 2 г
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вода - 2,5 л
Покроковий рецепт
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Бородинський хліб (400 г) поріжте кубиками з боками близько 1,5 см.
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Підсушіть порізаний хліб на пательні без олії, поки хліб дещо не підсохне і не візьметься твердою скоринкою.
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Відріжте від цілого бруска 2 г дріжджів.
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Покришіть дріжджі руками у невелику миску. Чим більше ви подрібнете дріжджі, тим краще вони розчиняться.
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Додайте до дріжджів близько 100 мл води і 2 ст. л. цукру. Перемішайте, поки цукор повністю розчиниться.
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Перекладіть кубики хліба в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами та цукор, що залишився.
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Долийте води до верху банки, злегка перемішайте. Закрийте нещільно кришкою і залиште бродити за кімнатної температури на 1-4 дні. Швидкість приготування квасу дуже залежить від оточуючої температури. Тож за спекотної погоди час приготування квасу буде мінімальним. Чим більше ви будете витримувати квас ти більш насиченим і різьким буде його смак.
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Процідіть квас через сито з марлею в чисту ємність та відразу перелийте в банки з кришками і поставте в холодильник. Домашній квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів.
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