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15.06.2023  21:55   Рита Парфенова

Готуємо домашній квас для окрошки

Квас – дуже популярний освіжаючий напій, який можна випити у спеку або використовувати як основу для окрошки.

домашній квас

Як зробити квас в домашніх умовах, РЕДПОСТ розповідає з посиланням на українського ресторатора Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

  • хліб бородинський  - 400 г
  • цукор - 70 г
  • дріжджі (живі) - 2 г
  • вода - 2,5 л

Покроковий рецепт

  1. Бородинський хліб (400 г) поріжте кубиками з боками близько 1,5 см.
  2. Підсушіть порізаний хліб на пательні без олії, поки хліб дещо не підсохне і не візьметься твердою скоринкою.
  3. Відріжте від цілого бруска 2 г дріжджів.
  4. Покришіть дріжджі руками у невелику миску. Чим більше ви подрібнете дріжджі, тим краще вони розчиняться.
  5. Додайте до дріжджів близько 100 мл води і 2 ст. л. цукру. Перемішайте, поки цукор повністю розчиниться.
  6. Перекладіть кубики хліба в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами та цукор, що залишився.
  7. Долийте води до верху банки, злегка перемішайте. Закрийте нещільно кришкою і залиште бродити за кімнатної температури на 1-4 дні. Швидкість приготування квасу дуже залежить від оточуючої температури. Тож за спекотної погоди час приготування квасу буде мінімальним. Чим більше ви будете витримувати квас ти більш насиченим і різьким буде його смак.
  8. Процідіть квас через сито з марлею в чисту ємність та відразу перелийте в банки з кришками і поставте в холодильник. Домашній квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів.
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати легкий літній десерт «Райська полуниця» всього з трьох інгредієнтів.
Источник:   Євген Клопотенко
 Тэги:  рецепт, квас
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