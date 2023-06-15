15.06.2023 21:55 Рита Парфенова

Готуємо домашній квас для окрошки

Квас – дуже популярний освіжаючий напій, який можна випити у спеку або використовувати як основу для окрошки.





Як зробити квас в домашніх умовах, РЕДПОСТ розповідає з посиланням на українського ресторатора Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

хліб бородинський - 400 г

цукор - 70 г

дріжджі (живі) - 2 г

вода - 2,5 л

Покроковий рецепт

Бородинський хліб (400 г) поріжте кубиками з боками близько 1,5 см. Підсушіть порізаний хліб на пательні без олії, поки хліб дещо не підсохне і не візьметься твердою скоринкою. Відріжте від цілого бруска 2 г дріжджів. Покришіть дріжджі руками у невелику миску. Чим більше ви подрібнете дріжджі, тим краще вони розчиняться. Додайте до дріжджів близько 100 мл води і 2 ст. л. цукру. Перемішайте, поки цукор повністю розчиниться. Перекладіть кубики хліба в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами та цукор, що залишився. Долийте води до верху банки, злегка перемішайте. Закрийте нещільно кришкою і залиште бродити за кімнатної температури на 1-4 дні. Швидкість приготування квасу дуже залежить від оточуючої температури. Тож за спекотної погоди час приготування квасу буде мінімальним. Чим більше ви будете витримувати квас ти більш насиченим і різьким буде його смак. Процідіть квас через сито з марлею в чисту ємність та відразу перелийте в банки з кришками і поставте в холодильник. Домашній квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів.