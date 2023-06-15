    
Главная Новини Харкова Суспільство У Регіональному центрі Харкова надаватимуть психологічну та правову допомогу
15.06.2023  21:25   Рита Парфенова

У Регіональному центрі Харкова надаватимуть психологічну та правову допомогу

Облаштовано перший кабінет психосоціальної та юридичної підтримки у Регіональному центрі послуг.

регіональний центр

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, він створений для вирішення проблемних питань громадян, які постраждали від російської агресії.

Психологічна та правова допомога надаватиметься за участі Благодійного фонду «Право на захист» безоплатно за наступним графіком:

- психологічна допомога - середа, з 9:00 до 16:00;
- правова допомога - понеділок, середа, з 9:00 до 14:00.

Прийом здійснюється за попередньою реєстрацію в електронній черзі через:
- сайт: https://dozvil.kh.ua/queue;
- кол-центр: 0800-57-34-34 (безкоштовний багатоканальний).

Раніше РЕДПОСТ писав, що Управління соцзахисту населення Слобідського району має можливість надати допоміжні засоби реабілітації, які були у вжитку.

Источник:   ХМР
 Тэги:  регіональний центр, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.02 Суспільство Податкова відновила послуги у Регіональному центрі Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 