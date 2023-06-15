15.06.2023 21:25 Рита Парфенова

У Регіональному центрі Харкова надаватимуть психологічну та правову допомогу

Облаштовано перший кабінет психосоціальної та юридичної підтримки у Регіональному центрі послуг.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, він створений для вирішення проблемних питань громадян, які постраждали від російської агресії.



Психологічна та правова допомога надаватиметься за участі Благодійного фонду «Право на захист» безоплатно за наступним графіком:



- психологічна допомога - середа, з 9:00 до 16:00;

- правова допомога - понеділок, середа, з 9:00 до 14:00.



Прийом здійснюється за попередньою реєстрацію в електронній черзі через:

- сайт: https://dozvil.kh.ua/queue;

- кол-центр: 0800-57-34-34 (безкоштовний багатоканальний).

Раніше РЕДПОСТ писав, що Управління соцзахисту населення Слобідського району має можливість надати допоміжні засоби реабілітації, які були у вжитку.