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05.05.2023  16:33   Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова можут отримати допоміжні засоби реабілітації: як це зробити

Про таку можливість поінформували в Управлінні соцзахисту населення Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління соцзахисту населення Слобідського району має можливість надати допоміжні засоби реабілітації, які були у вжитку.
 
 

Що потрнібно зробити для отримання

 
  • звернутися до управління
 

Які документи потрібні

 
  • паспорт,
  • ідентифікаційний номер,
  • пенсійне посвідчення,
  • довідка ЛКК про потребу у забезпеченні засобами реабілітації.
 
Адреса: м. Харків, вул. Вишнева, 3. Тел. для довідок: +38 (050) 296-51-23.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, захист, харків
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