05.05.2023 16:00 Дмитро Колонєй

СБУ затримала у Харкові іноземного блогера, який заперечував злочини окупантів та ображав українських захисників

Служба безпеки зібрала доказову базу на іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію рф та поширював фейки про війну в Україні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, контррозвідка Служби безпеки України викрила іноземного блогера, який має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Після початку повномасштабного вторгнення блогер підтримував дії ворога: героїзував воєнні злочини окупантів;

займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони нашої держави;

навесні 2022 року особисто знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав. Свої «стріми» публікував на двох власних каналах в Ютуб і Телеграм із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників;

у своїх коментарях він заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств загарбниками мирних людей.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та комп’ютер із доказами незаконної діяльності.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій іноземного блогера.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно).

Суд обрав міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.





Источник: Фейсбук Владислава Абдули

зрада, харків Тэги: колаборант