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05.05.2023  15:31   Дмитро Колонєй

ДТП: У Харкові на Москальовці зіткнулися легковик та мотоцикл

Поліція розслідує обставини аварії у Харкові.

ДТП Харків: Постраждали та потрапили до лікарні водійка легковика ВАЗ та мотоцикліст на Kawasaki, які зіткнулися на Москальовці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 5 травня 2023 року близько 12:20 по вулиці Гольдбергівській зіткннулися автомобіль ВАЗ 21093 під керуванням 21-річної жінки та мотоцикла Kawasaki під керуванням 32-річного чоловіка.
 
ДТП Харків: Постраждали та потрапили до лікарні водійка легковика ВАЗ та мотоцикліст на Kawasaki, які зіткнулися на Москальовці
 
Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водії транспортних засобів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
ДТП Харків: Постраждали та потрапили до лікарні водійка легковика ВАЗ та мотоцикліст на Kawasaki, які зіткнулися на Москальовці
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як нетверезий водій у Харкові вчинив ДТП та тікав від патрульних.
 

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дтп, аварія, харків
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