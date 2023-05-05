ДТП: У Харкові на Москальовці зіткнулися легковик та мотоцикл

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Гороскоп на 5 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Відповідальні проекти краще відкласти на потім, чого б вони не стосувалися: фінансової угоди, освідчення в коханні чи вибору нового гарнітуру для спальні.

Прогноз погоди у Харкові на 5 травня У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.