Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 5 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по Харківській області 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 травня.
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Відповідальні проекти краще відкласти на потім, чого б вони не стосувалися: фінансової угоди, освідчення в коханні чи вибору нового гарнітуру для спальні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
5 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день боротьби за права інвалідів та Міжнародний день акушерки.
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