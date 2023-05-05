05.05.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові здійснив серію крадіжок

Харків'янин вчинив цілу низку злочинів проти власності протягом минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На початку серпня 2022 року раніше судимий чоловік помітив пошкоджений у результаті обстрілів багатоквартирний будинок та, розуміючи, що більшість мешканців виїхали з нього, скористався цим.

Зловмисник вибив вхідні двері в одну з квартир та викрав звідти побутову техніку, після чого намагався втекти, однак був помічений правоохоронцями. Вже будучи судимим за проникнення до житла, у період відбуття покарання з іспитовим строком, протягом вересня-жовтня 2022 чоловік знову вчинив злочини.

Чоловік проникав до домоволодінь та технічних приміщень під’їздів, звідки виносив чуже майно, і викрадав слабоалкогольні напої з вуличних холодильників, розташованих біля торгових кіосків.

Одного разу чоловік проник через вікно до домоволодіння та, оцінивши обстановку, вирішив там і заночувати.

Коли наступного ранку нахабний гість намагався вийти з чужого помешкання, його помітили сусіди та викликали власника будинку. Разом з господарем домоволодіння зловмисник і дочекався приїзду правоохоронців.

Зловмисника визнано винним за фактами закінченого і незакінченого замаху на крадіжки, крадіжки в умовах воєнного стану, вчиненої повторно в умовах воєнного стану, незаконного проникнення до житла та іншого володіння особи (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 162 КК України). Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці розслідують факт підриву трактора в Ізюмському районі.



