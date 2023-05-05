    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік у Харкові здійснив серію крадіжок
05.05.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові здійснив серію крадіжок

Харків'янин вчинив цілу низку злочинів проти власності протягом минулого року.

суд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
На початку серпня 2022 року раніше судимий чоловік помітив пошкоджений у результаті обстрілів багатоквартирний будинок та, розуміючи, що більшість мешканців виїхали з нього, скористався цим.
 
Зловмисник вибив вхідні двері в одну з квартир та викрав звідти побутову техніку, після чого намагався втекти, однак був помічений правоохоронцями. Вже будучи судимим за проникнення до житла, у період відбуття покарання з іспитовим строком, протягом вересня-жовтня 2022 чоловік знову вчинив злочини.
 
Чоловік проникав до домоволодінь та технічних приміщень під’їздів, звідки виносив чуже майно, і викрадав слабоалкогольні напої з вуличних холодильників, розташованих біля торгових кіосків.
Одного разу чоловік проник через вікно до домоволодіння та, оцінивши обстановку, вирішив там і заночувати.
 
Коли наступного ранку нахабний гість намагався вийти з чужого помешкання, його помітили сусіди та викликали власника будинку. Разом з господарем домоволодіння зловмисник і дочекався приїзду правоохоронців.
 
Зловмисника визнано винним за фактами закінченого і незакінченого замаху на крадіжки, крадіжки в умовах воєнного стану, вчиненої повторно в умовах воєнного стану, незаконного проникнення до житла та іншого володіння особи (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 162 КК України). Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці розслідують факт підриву трактора в Ізюмському районі.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.05 Надзвичайні події Закрив рот рукою, штовхнув, а потім пограбував: у Харківській області зловмисник отримав вирок 05.05 Надзвичайні події У Харкові чоловік на ринку пограбував перехожого 04.05 Надзвичайні події Жінка очолювала відділення пенсійного фонду у Вовчанську під час окупації
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 