05.05.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розслідують факт підриву трактора в Ізюмському районі

4 травня близько 17:30 до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік села Погонівка в полі підірвався трактор.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Внаслідок вибуху постраждав 37-річний водій. Його доставили до лікарні. Попередньо встановлено, що трактор на полі здійснював дискування та наїхав на невідомий вибуховий предмет.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки: узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте 101 або 102.



