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05.05.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розслідують факт підриву трактора в Ізюмському районі

4 травня близько 17:30 до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік села Погонівка в полі підірвався трактор.

вибух трактор
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Внаслідок вибуху постраждав 37-річний водій. Його доставили до лікарні. Попередньо встановлено, що трактор на полі здійснював дискування та наїхав на невідомий вибуховий предмет. 
 
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 
 
Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки: узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте 101 або 102.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що нетверезий водій у Харкові вчинив ДТП та тікав від патрульних.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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