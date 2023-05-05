05.05.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Ворог залишив без світла тисячі споживачів у Харківській області

Окупанти продовжують здійснювати обстріл за енергетичною структурою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що у Харківській області за минулу добу через масовані обстріли енергетичної інфраструктури обленерго було знеструмлено близько 4,5 тисяч споживачів в 3 прифронтових районах.

Споживачі були оперативно заживлені по резервних схемах. Після дозволу військових та розмінування пошкодження були усунуті, відновлена планова схема електропостачання.

Енергетики просять усіх споживачів за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово. Це дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 травня також уражень зазнало обладнання операторів систем розподілу (обленерго) в Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Магістральні мережі нових пошкоджень не зазнали.



