04.05.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Через обстріл окупантів у Харківській області є пошкодження в електромережах

Минула доба була важкою для енергосистеми України. Ворог завдав масованих ракетних та артилерійських обстрілів вздовж всієї лінії фронту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Найбільших уражень зазнало обладнання операторів систем розподілу (обленерго) в Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Магістральні мережі нових пошкоджень не зазнали.

«У Херсоні через ракетні обстріли за добу було знеструмлено понад 6 тисяч споживачів. У Сумській області з вечора тривають артилерійські обстріли вздовж всієї лінії кордону з рф. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У Дніпропетровській області відновлено електропостачання близько 15 тисяч споживачів,яке було порушено через нічні обстріли. У Донецькій області відновлено енергоживлення побутових споживачів міста Торецьк, яке знеструмлювалось через повторні обстріли.

Опівночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту генерації в Донецькій області - було пошкоджено обладнання та знеструмлено близько 186 тисяч споживачів. На ранок електропостачання всіх споживачів в цих регіонах відновлено.

Попри всі втрати та пошкодження, енергосистема України продовжує працювати збалансовано, дефіцит електроенергії відсутній.

Активно працюють гідроелектростанції та електростанції з відновлюваних джерел енергії, що компенсує зменшення частки теплових та атомних електростанцій»,-розповіли в Укренерго.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ворожими обстрілами пошкоджено будинки та господарчі споруди.



