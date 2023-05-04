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04.05.2023  08:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області ворожими обстрілами пошкоджено будинки та господарчі споруди

Минулої доби від вогнем російських окупантів перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Вчора ворог обстріляв село Копанки Ізюмського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань. 
 
У селі Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.
 
Також під вогнем ворога перебували населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було.
 
Біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 58-річний водій госпіталізований з чисельними травмами.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть чоловіка, який служив у правоохоронній системі окупантів.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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