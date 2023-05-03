03.05.2023 18:09 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть чоловіка, який служив у правоохоронній системі окупантів
Чекає на суд людина за звинувачннням у держзраді під Харковм.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 30-річний чоловік під час окупації Балаклії перейшов на бік окуапнтів:
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допомогав ворогу будувати «правоохоронну систему»;
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влітку 2022 року добровільно обійняв посаду «бійця спеціального відділення швидкого реагування» у псевдоправоохоронному органі;
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охороняв склади з гуманітарною допомогою та адмінбудівлі.
Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про жінку, яка перейшла на бік ворога та організовувала документообіг окупаційної влади на Харківщині.
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