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03.05.2023  18:09   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який служив у правоохоронній системі окупантів

Чекає на суд людина за звинувачннням у держзраді під Харковм.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 30-річний чоловік під час окупації Балаклії перейшов на бік окуапнтів:
  • допомогав ворогу будувати «правоохоронну систему»;
  • влітку 2022 року добровільно обійняв посаду «бійця спеціального відділення швидкого реагування» у псевдоправоохоронному органі;
  • охороняв склади з гуманітарною допомогою та адмінбудівлі. 
Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. 
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про жінку, яка перейшла на бік ворога та організовувала документообіг окупаційної влади на Харківщині.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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