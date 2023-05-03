03.05.2023 18:09 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який служив у правоохоронній системі окупантів

Чекає на суд людина за звинувачннням у держзраді під Харковм.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 30-річний чоловік під час окупації Балаклії перейшов на бік окуапнтів:

допомогав ворогу будувати «правоохоронну систему»;

влітку 2022 року добровільно обійняв посаду «бійця спеціального відділення швидкого реагування» у псевдоправоохоронному органі;

охороняв склади з гуманітарною допомогою та адмінбудівлі.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про жінку, яка перейшла на бік ворога та організовувала документообіг окупаційної влади на Харківщині.



