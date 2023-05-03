03.05.2023 17:27

У небі над Харковом з'явилося рідкісне атмосферне явище - гало

Його можна побачити незброєним оком, але треба бути обережним та берегти очі від яскравого світла Сонця.



Василь Голосний/РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на харківського астронома Володимира Кажанова, сьогодні над Україною можна побачити гарне атмосферне явище – гало! У минулі години це явище сприймали за знамення та його описи в літописах. Більше зручно спостерігати у солнечних очках, але не тривалий час, закриваючи Сонце рукою, що б не нашкодити очам.

Також під час тривалої зйомки на фото чи відеокамеру є ризик пошкодити техніку сонячною енергією!!! Рекомендую під час зйомки закривати Сонце рукою перед об'єктивом чи якимось предметом. Можна вибрати ракурс, щоб сонце було закрите деревом чи будинком.

Гало зазвичай з'являється навколо Сонця та Місяця, іноді навколо інших джерел світла, таких як вуличні вогні. Існує безліч типів гало і викликані вони переважно крижаними кристалами в пір'ястих облаках на висоті 5-10 км у верхніх кулях тропосфери. Вигляд гало залежить від форми та розташування кристалів. Відбите і заломлене крижаними кристалами світло нерідко розкладається в спектр, що робить гало схожим на веселку. Найбільш яскравими та повнокольоровими бувають паргелії та зенітна дуга.

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