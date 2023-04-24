Незвичне природне явище з'явилося у нічному небі Харкова

Увечері 23 квітня над містом спалахувало полярне сяйво.
Яскраве полярне сяйво спостерігалося в багатьох регіонах України та багатьох країнах Північної півкулі Землі у ніч з 23 на 24 квітня, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на харківського астронома Володимира Кажанова.
На своїі сторінці у Фейсбуці Володимир Кажанов пояснював, що сяйво викликала потужна геомагнітна буря, викликана бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому.
«Звісно це явище природи буде повторюватись у майбутньому. Але спрогнозувати точний час і дату цього складно», 0150 додав астроном..
Раніше РЕДПОСТ писав, що гібридне сонячне затемнення у квітні 2023 року відкриє коридор затемнень.
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Будь-які справи, що вимагають чіткості, наполегливості та конкретики, будуть даватися легше звичайного, так що не пропустіть хорошу можливість поставити всі крапки над i.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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