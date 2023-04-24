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24.04.2023  09:40   Рита Парфенова

Незвичне природне явище з'явилося у нічному небі Харкова

Увечері 23 квітня над містом спалахувало полярне сяйво.

Полярне сяйво у Харкові

Яскраве полярне сяйво спостерігалося в багатьох регіонах України та багатьох країнах Північної півкулі Землі у ніч з 23 на 24 квітня, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на харківського астронома Володимира Кажанова.

На своїі сторінці у Фейсбуці Володимир Кажанов пояснював, що сяйво викликала потужна геомагнітна буря, викликана бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому.

«Звісно це явище природи буде повторюватись у майбутньому. Але спрогнозувати точний час і дату цього складно», 0150 додав астроном..

Раніше РЕДПОСТ писав, що гібридне сонячне затемнення у квітні 2023 року відкриє коридор затемнень.

Полярне сяйво у Харкові


Источник:   facebook/Володимир Кажанов
 Тэги:  полярне сяйво, харків
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