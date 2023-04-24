24.04.2023 09:40 Рита Парфенова

Незвичне природне явище з'явилося у нічному небі Харкова

Увечері 23 квітня над містом спалахувало полярне сяйво.

Яскраве полярне сяйво спостерігалося в багатьох регіонах України та багатьох країнах Північної півкулі Землі у ніч з 23 на 24 квітня, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на харківського астронома Володимира Кажанова.



На своїі сторінці у Фейсбуці Володимир Кажанов пояснював, що сяйво викликала потужна геомагнітна буря, викликана бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому.



«Звісно це явище природи буде повторюватись у майбутньому. Але спрогнозувати точний час і дату цього складно», 0150 додав астроном..



Раніше РЕДПОСТ писав, що гібридне сонячне затемнення у квітні 2023 року відкриє коридор затемнень.



