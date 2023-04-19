19.04.2023 15:59 Рита Парфенова

Гібридне сонячне затемнення в квітні 2023: що можна чекати

В квітні 2023 року очікується сонячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень. Такі астрономічні події можуть вплинути на психічний стан людини, викликаючи різні реакції - від страху до підвищеної тривожності.





Коли відбудеться сонячне затемнення, яку небезпеку воно несе та що робити не можна, розповідає РЕДПОСТ з посиланням на РБУ-Україна



Сонячне затемнення відбудеться 20 квітня о 07:16 за київським часом. Водночас очікується молодик у знаку Овна. А ще це затемнення відкриє перший коридор затемнень 2023 року.



Такі затемнення відбуваються раз у багато років та вважаються дивним астрономічним явищем, оскільки комбінується відразу кілька видів затемнень – часткове затемнення, вогняне кільце та повне затемнення.



Гібридні затемнення відбуваються, коли відстань до Місяця наближається до межі й тіні досягають Землі. Коли Місяць та Сонце сходяться на одній лінії – це створює потужне енергетичне поле.

Затемнення з погляду езотерики

З погляду астрології та езотерики, сонячне затемнення – це дуже небезпечний та напружений період. У такі дні можлива дія на психіку людини, можуть бути різні емоційні реакції - різка зміна настрою, незрозуміла тривога, страхи, нервозність, агресивність, загострення хронічних психічних захворювань.



Також затемнення може впливати й позитивно на людину – загострюється чуття, інтуїція, з'являється потяг до нових знань, творчості, відбувається переоцінка цінностей, незрозуміле – стає зрозумілим.

Що не можна робити в період сонячного затемнення

Насамперед - дивитися на Сонце без спеціальних захисних засобів, спостерігати за затемненням неозброєним оком. Бажано використовувати спеціальну техніку, а також надягати сонцезахисні окуляри.



У день сонячного затемнення варто обмежити фізичні та психоемоційні навантаження.



Не варто приймати важливі рішення, звільнятися з роботи, розривати стосунки, сваритися та з'ясовувати стосунки.



Бажано цього дня не займатись жодними духовними практиками, магічними ритуалами, заговорами та іншими діями, які так чи інакше пов'язані з енергетичним полем.

Що можна робити під час сонячного затемнення

Згідно з порадами езотериків, день квітневого сонячного затемнення можна присвятити медитації, саморозвитку та творчості. Рекомендується проводити усі дії спокійно, а свої думки тримати позитивними. Також можна сконцентруватися на своїх духовних цілях та аналізувати свої думки.



Крім того, можна скористатися днем для читання, відпочинку та створення спокійної атмосфери вдома. Рекомендується прибрати в будинку, прикрасити його та створити сприятливе середовище.



Для віруючих це може бути добрим днем для відвідування церкви, храму або іншого святого місця для молитви. Також можна вирушити на природу, щоб відновити зв'язок з природою та знайти спокій.

Коридор затемнень у 2023 році

Сонячне затемнення 20 квітня відкриє перший коридор затемнень у 2023 році. Цей коридор закриється лише 5 травня, в день місячного затемнення у Скорпіоні. Весь цей період варто бути обережнішим, особливо в таких діях:

влаштування на нову роботу, запуск нових проєктів;

підписання важливих документів та договорів;

кредити, гроші у борг;

конфлікти, сварки, суперечки, з'ясування стосунків;

хірургічні операції, які не є життєво важливими;

початок нових відносин, переведення існуючих на інший рівень, розрив старих відносин

Наступний коридор затемнень очікується лише восени – з 14 по 28 жовтня.



