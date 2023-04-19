19.04.2023 15:52 Дмитро Колонєй
Харківські медики дали поради як запобігти або зменшити симптоми сезонної алергії
Що потрібно знати про сезонну алергію нагадують харківські фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, період цвітіння - не найкраща пора року для людей, які страждають на сезонні алергії. Навесні та влітку часто з’являється алергія на пилок рослин, що має назву поліноз.
Існує інтерактивна карта
, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватися, на що саме у вас може бути алергія. Переглянути її можна тут:
Як полегшити симптоми алергії:
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носіть маску на вулиці, щоб зменшити кількість частинок пилку, які вдихаєте;
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залишайтеся вдома, якщо на вулиці сильний вітер;
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зачиняйте у вітряну погоду вікна;
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уникайте прогулянок з 10:00 до 15:00;
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після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг;
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частіше проводьте вологе прибирання у приміщеннях.
Якщо ви відчуваєте симптоми алергії, зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням.
Які ліки може призначити лікар?
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антигістамінні (деякі з них викликають сонливість, тому попередьте лікаря, якщо багато часу проводите за кермом);
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гормональні препарати (можуть стати у нагоді, якщо страждаєте на алергічний риніт, і у вас весь час забитий ніс);
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сольові розчини для промивання носа (можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової)
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