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19.04.2023  15:52   Дмитро Колонєй

Харківські медики дали поради як запобігти або зменшити симптоми сезонної алергії

Що потрібно знати про сезонну алергію нагадують харківські фахівці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, період цвітіння - не найкраща пора року для людей, які страждають на сезонні алергії. Навесні та влітку часто з’являється алергія на пилок рослин, що має назву поліноз.
 
Існує інтерактивна карта, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватися, на що саме у вас може бути алергія. Переглянути її можна тут: 
 

Як полегшити симптоми алергії:

  • носіть маску на вулиці, щоб зменшити кількість частинок пилку, які вдихаєте;
  • залишайтеся вдома, якщо на вулиці сильний вітер; 
  • зачиняйте у вітряну погоду вікна; 
  • уникайте прогулянок з 10:00 до 15:00;
  • після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг;
  • частіше проводьте вологе прибирання у приміщеннях.
Якщо ви відчуваєте симптоми алергії, зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням.
 

Які ліки може призначити лікар?

  • антигістамінні (деякі з них викликають сонливість, тому попередьте лікаря, якщо багато часу проводите за кермом);
  • гормональні препарати (можуть стати у нагоді, якщо страждаєте на алергічний риніт, і у вас весь час забитий ніс);
  • сольові розчини для промивання носа (можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової)

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  поради, алергія, харків
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