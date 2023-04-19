На Харківщині вилучили тіло 83-річної жінки, яка загинула внаслідок обстрілу

В результаті огляду місця події, проведеного 18 квітня слідчими Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, було вилучено тіло жінки, що загинула в результаті обстрілу з боку ворожих військ.
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, у березні минулого року 83-річна мешканка села Кам'янка Ізюмського району отримала травми, які були несумісні з життям, під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ.
Жінку поховали на території її власної земельної ділянки.
18 квітня 2023 року слідчі з Ізюмського районного управління поліції в Харківській області відвідали місце події, провели огляд та забрали тіло жінки. Далі проведуть судово-медичну експертизу, щоб встановити причину її смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.
Комментариев: 0
День обіцяє успіх тим, хто не боїться рішучих дій. Сьогодні є шанс «витягнути» навіть найбезнадійніший проект, якщо взятися за нього всерйоз, засукавши рукави.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
влажность:
давление:
ветер: