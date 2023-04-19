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19.04.2023  15:35   Рита Парфенова

На Харківщині вилучили тіло 83-річної жінки, яка загинула внаслідок обстрілу

В результаті огляду місця події, проведеного 18 квітня слідчими Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, було вилучено тіло жінки, що загинула в результаті обстрілу з боку ворожих військ.

В Ізюмському районі Харківської області слідчі вилучили тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, у березні минулого року 83-річна мешканка села Кам'янка Ізюмського району отримала травми, які були несумісні з життям, під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ.

Жінку поховали на території її власної земельної ділянки.

18 квітня 2023 року слідчі з Ізюмського районного управління поліції в Харківській області відвідали місце події, провели огляд та забрали тіло жінки. Далі проведуть судово-медичну експертизу, щоб встановити причину її смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці в Харківській області ексгумували тіло мешканця Ізюмського району, який загинув в результаті агресії російської федерації.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ексгумація, харків
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