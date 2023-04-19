19.04.2023 15:35 Рита Парфенова

На Харківщині вилучили тіло 83-річної жінки, яка загинула внаслідок обстрілу

В результаті огляду місця події, проведеного 18 квітня слідчими Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, було вилучено тіло жінки, що загинула в результаті обстрілу з боку ворожих військ.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, у березні минулого року 83-річна мешканка села Кам'янка Ізюмського району отримала травми, які були несумісні з життям, під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ.



Жінку поховали на території її власної земельної ділянки.



18 квітня 2023 року слідчі з Ізюмського районного управління поліції в Харківській області відвідали місце події, провели огляд та забрали тіло жінки. Далі проведуть судово-медичну експертизу, щоб встановити причину її смерті.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.



