На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого внаслідок авіаційного бомбардування

Поліція ексгумувала тіло мешканця Ізюмського району, який загинув в результаті агресії Російської Федерації.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, що ні до чого не зобов'язує проведення часу, прогулянок і так далі. А ось для серйозних справ, на жаль, годиться мало.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
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