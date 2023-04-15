    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого внаслідок авіаційного бомбардування
15.04.2023  12:59   Рита Парфенова

На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого внаслідок авіаційного бомбардування

Поліція ексгумувала тіло мешканця Ізюмського району, який загинув в результаті агресії Російської Федерації.

Муміфіковане тіло 40-річного чоловіка знайшли на території домоволодіння біля села Кам'янка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Муміфіковане тіло 40-річного чоловіка було знайдено на території його домоволодіння біля села Кам'янка внаслідок ексгумації, проведеної працівниками Ізюмського РУП ГУНП у Харківській області 14 квітня.
 
Місцеві слідчі встановили, що загиблий, який був мешканцем селища Кам'янка, помер внаслідок авіаційного бомбардування збройними силами Росії навесні 2022 року.
 
Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України за фактом порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає від 15 років тюремного ув'язнення до довічного позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці в Харківській області ексгумували труп чоловіка.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ексгумація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.04 Надзвичайні події На Харківщині ексгумували тіло жінки, вбитої російським снарядом, яку поховали власному подвір'ї 29.03 Надзвичайні події На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого на власному подвір'ї вбив російський снаряд 28.03 Надзвичайні події На Харківщині ексгумували тіло загиблого під час обстрілу чоловіка
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 