13.04.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці в Харківській області ексгумували труп чоловіка

Житель Харківщини загинув унаслідок ворожого обстрілу 27 вересня минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

13 квітня 2023 року в ході огляду лісової посадки в селі Подоли Куп’янського району ексгумовано труп чоловіка. За даними слідства, 81-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу з боку зс рф 27 вересня минулого року.

Наразі труп направлено до ХОБСМЕ для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідчі дії проводились прокурорами спільно зі слідчими СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.



