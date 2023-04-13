13.04.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усунули аварії на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» оперативно та якісно усувають у місті аварійні ситуації на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Київському районі, який є одним із найбільш постраждалих від агресора, ремонтники у стислий термін ліквідували два пошкодження на водопровідних магістралях.

«Комплекс відновлювальних заходів провели на трубопроводах на вулицях Метробудівників (діаметр 150 мм) та Куликівській (діаметр 100 мм). Попередньо ретельно підготувалися до ремонту та запаслися всім необхідним.

В обох випадках водопостачання харків'янам відключали лише на час безпосередніх робіт із ліквідації ушкоджень. Після усунення аварійних ситуацій обов'язково впорядкували території», - повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.

Сьогодні, 13 березня, бригади АВР комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію дев'яти пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники прибирали берега річки Харків.



