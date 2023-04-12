12.04.2023 17:19 Дмитро Колонєй

Комунальники прибирали берега річки Харків

Про це так роботи на низці вулиць Хароква поніофмували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» бригали підприємтва провели низку робіт:

прочистили 92 м зливостоків та поперечних підключень;

очистили 58 оглядових та дощоприймальних колодязів;

відремонтували п'ять колодязів.

Зокрема:

прочистили дощоприймальні колодязі на вул. Академіка Павлова, вул. Юрія Паращука, Салтівському шосе, пр. Героїв Харкова;

промили ділянки зливостоків на Салтівському шосе, вул. Плеханівській;

прочистили русло водовідвідних канав на вул. Коперника та вул. Гетьманській;

прибрали ділянку берегової лінії річки Харків.



