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12.04.2023  17:19   Дмитро Колонєй

Комунальники прибирали берега річки Харків

Про це так роботи на низці вулиць Хароква поніофмували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» бригали підприємтва провели низку робіт:
  • прочистили 92 м зливостоків та поперечних підключень;
  • очистили 58 оглядових та дощоприймальних колодязів;
  • відремонтували п'ять колодязів.

 
 
 
Зокрема:
  • прочистили дощоприймальні колодязі на вул. Академіка Павлова, вул. Юрія Паращука, Салтівському шосе, пр. Героїв Харкова;
  • промили ділянки зливостоків на Салтівському шосе, вул. Плеханівській;
  • прочистили русло водовідвідних канав на вул. Коперника та вул. Гетьманській;
  • прибрали ділянку берегової лінії річки Харків.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, зливи, харків
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