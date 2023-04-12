12.04.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

Обстріл селища міського типу Дворічна: нові подробиці злочину окупантів

12 квітня військовослужбовці російської федерації здійснили обстріл цивільних об'єктів у селищі міського типу Дворічна Куп'янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що в результаті тілесні ушкодження не сумісні з життям отримали 75 та 71-річні чоловіки. 64-річна жінка зазнала тілесних ушкоджень.

Співробітники сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області спільно зі співробітниками зведеного загону ГУНП в Луганській області здійснили евакуацію тіл загиблих, поранену жінку доставили до лікарні.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



