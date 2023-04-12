Обстріл селища міського типу Дворічна: нові подробиці злочину окупантів

12 квітня військовослужбовці російської федерації здійснили обстріл цивільних об'єктів у селищі міського типу Дворічна Куп'янського району.
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