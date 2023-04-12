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12.04.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

Обстріл селища міського типу Дворічна: нові подробиці злочину окупантів

12 квітня військовослужбовці російської федерації здійснили обстріл цивільних об'єктів у селищі міського типу Дворічна Куп'янського району.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що в результаті тілесні ушкодження не сумісні з життям отримали 75 та 71-річні чоловіки. 64-річна жінка  зазнала тілесних ушкоджень. 
 
Співробітники сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області спільно зі співробітниками зведеного загону ГУНП в Луганській області здійснили евакуацію тіл загиблих, поранену жінку доставили до лікарні.
 
 За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 16-річна дівчина після конфлікту в родині майже місяць не приходила додому. 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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