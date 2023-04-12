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12.04.2023  16:35   Віталій Хінєвіч

Фактично місяць не приходила додому: на Харківщині розшукували дівчинку

16-річна дівчина після конфлікту в родині майже місяць не приходила додому. З матір'ю спілкувалася лише телефоном.

пошук дівчинки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
 12 квітня до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини. Заявниця розповіла, що після конфлікту донька пшла з дому. Спілкувалися вони лише телефоном. Дівчина  говорила, що живе у подруги.
 
Коли мати прийшла за вказаною адресою, то дізналася, що донька там майже не з'являлася. На телефонні дзвінки відповідати перестала.
 
 На пошуки неповнолітньої був орієнтований особовий склад поліції. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах. 
 
Вже за кілька годин один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчину біля супермаркету в Салтівському районі. Правоохоронці прибули за вказаною адресою та виявили там розшукувану. Дівчина пояснила, що пішла з дому через сварку з батьками та майже місяць жила у знайомих за різними адресами.
 
Співробітники ювенальної превенції провели з родиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив дружину.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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