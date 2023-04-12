12.04.2023 16:21 Дмитро Колонєй
У передмісті Харкова чоловік обкрадав односельців та дбав про житло та харчування окупантів
Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді під Харковом
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із псиоланням на Харківську прокуратуру, 60-річний чоловік допомагав ворогові під час окупації с. Миколаївка Чкаловської ОТГ на Чугуївщині:
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передавав матеріальні ресурси в розпорядження військовослужбовцям окупаційних військ;
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добровільно та безоплатно надавав місця для проживання представникам окупантів;
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забезпечував їх продуктами харчування;
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проникав до домоволодінь мешканців села, які евакуювалися з населеного пункту, та викрадав їхнє майно, яке в подальшому також передавав загарбникам;
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підтримуючи з окупантами дружні стосунки, чоловік мав право безперешкодно виїжджати з с. Миколаївка до інших населених пунктів, використовувати з дозволу військовослужбовців рф у господарстві чужі інструменти та сільськогосподарську техніку.
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