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12.04.2023  16:21   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова чоловік обкрадав односельців та дбав про житло та харчування окупантів

Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді під Харковом

Обкрадав односельців та забезпечував житлом і харчуванням оккупантів чоловік у передмісті Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із псиоланням на Харківську прокуратуру, 60-річний чоловік допомагав ворогові під час окупації с. Миколаївка Чкаловської ОТГ  на  Чугуївщині:
 
  • передавав матеріальні ресурси в розпорядження військовослужбовцям окупаційних військ;
  • добровільно та безоплатно надавав місця для проживання представникам окупантів;
  • забезпечував їх продуктами харчування;
  • проникав до домоволодінь мешканців села, які евакуювалися з населеного пункту, та викрадав їхнє майно, яке в подальшому також передавав загарбникам;
  • підтримуючи з окупантами дружні стосунки, чоловік мав право безперешкодно виїжджати з с. Миколаївка до інших населених пунктів, використовувати з дозволу військовослужбовців рф у господарстві чужі інструменти та сільськогосподарську техніку. 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, чугуїа
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