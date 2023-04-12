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12.04.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові охочих запрошують на тренування з фігурного катання на роликах

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту проводить серію відкритих спортивних тренувань.

ролики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
14 квітня 2023 року всі бажаючі харків’яни зможуть взяти участь у відкритому майстер-класі з фігурного катання на роликах.
 
На відвідувачів чекатиме показовий виступ вихованців школи фігурного катання на роликах "Roller Stars Kharkiv”. 
 
Всім бажаючим взяти участь у заході потрібно мати спортивний одяг та ролики. 
 
Місце проведення - роллердром у ТРЦ «Дафі». Початок - о 16:00, початок заходу о 16:00.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті України з регбі буде виступати збірна Харківщини.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ролики
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