12.04.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові охочих запрошують на тренування з фігурного катання на роликах

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту проводить серію відкритих спортивних тренувань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

14 квітня 2023 року всі бажаючі харків’яни зможуть взяти участь у відкритому майстер-класі з фігурного катання на роликах.

На відвідувачів чекатиме показовий виступ вихованців школи фігурного катання на роликах "Roller Stars Kharkiv”.

Всім бажаючим взяти участь у заході потрібно мати спортивний одяг та ролики.

Місце проведення - роллердром у ТРЦ «Дафі». Початок - о 16:00, початок заходу о 16:00.



